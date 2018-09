Sahara: le Maroc démonte la version algérienne à Genève

Et de souligner: “Le Maroc, dans ses provinces du Sahara, accueille de nombreuses délégations, de parlementaires étrangers, d’ONG internationales, de hauts responsables onusiens, dont l’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU, des rapporteurs spéciaux du Haut Commissariat, qui rencontrent en toute liberté, les représentants des populations, les comités régionaux des droits de l’Homme, les associations locales, dans un esprit de dialogue sur le développement considérable que connaît le Sahara marocain et l’atmosphère de liberté qui y règne, contrairement aux propos faux, motivés et indus que tentent de propager les représentants de l’Algérie”.

Dans un droit de réponse en réaction à l’intervention de la délégation algérienne, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Omar Zniber, a exprimé son rejet total “des propos inacceptables et erronés de la délégation algérienne sur la situation au Sahara marocain”, rappelant que “ce pays continue de s’impliquer depuis plus de 45 ans, dans le maintien absurde du différend politique régional sur le Sahara”.