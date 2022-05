Sahara: le Koweït réitère sa position pro-marocaine

L’Etat du Koweït a réitéré son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et son soutien à la souveraineté du Royaume sur l’ensemble de ses territoires.

Cheikh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, prince héritier et vice-Emir de l’État du Koweït, a réaffirmé, ce mardi, lors de sa rencontre avec Ali Benaissa, qui lui a remis ses lettres de créance l’accréditant en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Maroc auprès de l’Etat du Koweït, la position de son pays en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et de l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine.

Il a également appelé au renforcement et au développement de la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans les domaines des investissements et des échanges commerciaux.

Au cours de cette audience, le prince héritier, vice-Emir du Koweït, a remercié le Royaume du Maroc pour ses positions solidaires et son soutien à l’Etat du Koweït, depuis la visite historique de Feu Mohammed V en 1961, durant laquelle Il a exprimé son plein soutien à l’indépendance de l’État du Koweït.

Il a également rappelé le ferme soutien apporté par Feu Hassan II à son pays suite à l’invasion à laquelle il a été soumis, et a aussi exprimé sa gratitude au roi Mohammed VI, tout en louant les relations fraternelles existant entre les deux pays.

Cheikh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah a transmis au diplomate marocain les meilleures salutations de l’Emir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, ainsi que ses salutations personnelles au roi Mohammed VI, et leurs vœux au Souverain de bonne santé et de plein succès dans sa conduite sage du Royaume du Maroc.

Pour sa part, Ali Benaissa a transmis les salutations du Souverain au Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Emir de l’Etat du Koweït et au Prince Héritier, Vice-Emir du pays, soulignant le souci du roi Mohammed VI de renforcer et de développer les relations de coopération bilatérale dans divers domaines, pour le bien des deux pays et des deux peuples frères, ainsi que l’appréciation par le Souverain de la noble position de l’État du Koweït concernant son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.

Cette audience a été l’occasion de réaffirmer l’importance de renforcer les relations distinguées entre les deux pays, et de souligner le caractère exceptionnel de la coopération bilatérale caractérisée par un soutien et une assistance mutuels dans tous les domaines.