Sahara: le Guatemala soutient le Maroc

Il a réitéré, à cet égard, le soutien de son pays au processus politique en cours sous l’égide du Secrétaire général des Nations-Unies et de son Envoyé personnel en vue de “trouver une solution politique, juste durable et mutuellement acceptable au conflit régional autour du Sahara” marocain.

“La résolution de cette question est importante non seulement pour la population du Sahara mais également pour la stabilité, la sécurité et l’intégration de la région du Maghreb”, a déclaré l’ambassadeur du Guatemala auprès des Nations-Unies, Jorge Skiner-Klée Arenales, lors de la séance du Débat général de la 4è Commission qui se tient au siège de l’ONU à New York.