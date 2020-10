Sahara: le Bahreïn toujours aux côtés du Maroc

Le Royaume du Bahreïn a réitéré, ce jeudi devant la Quatrième Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, son soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, tout en se félicitant des « efforts sérieux » du Royaume pour parvenir à une solution politique à la question du Sahara marocain sur la base de l’initiative d’autonomie.

« Partant des positions constantes et inébranlables du Royaume de Bahreïn, mon pays réitère son soutien aux efforts sérieux déployés par le Royaume du Maroc pour parvenir à une solution politique à la question du Sahara marocain sur la base de l’initiative marocaine d’autonomie et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, dans le cadre de la souveraineté du Royaume du Maroc et de son intégrité nationale et territoriale », a souligné, devant la Commission, l’ambassadeur Représentant permanent du Bahreïn à l’ONU.

L’ambassadeur a également exprimé l’appui du Royaume du Bahreïn au processus politique en cours, en application des résolutions du Conseil de sécurité et sous les auspices du Secrétaire général des Nations-Unies.

M.S. (avec MAP)