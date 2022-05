Sahara: le Bahreïn réitère sa position pro-marocaine

Le ministre bahreïni des Affaires étrangères, Abdullatif Bin Rashid Al Zayani, a réitéré la position de son pays soutenant la marocanité du Sahara.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de ses entretiens, mardi à Marrakech, avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le ministre bahreïni a souligné que la position de son pays soutenant la marocanité du Sahara a été couronnée par l’ouverture d’un consulat général du Royaume de Bahreïn le 14 décembre 2020 à Laâyoune au Sahara marocain, sur décision du roi Hamad Ben Issa Al Khalifa.

Cette position soutenant la marocanité du Sahara se poursuit dans le cadre de l’ONU et des autres organisations et fora régionaux et internationaux, ajoute la même source.

Par ailleurs, cette rencontre a été l’occasion pour Bourita de réaffirmer la position constante du Royaume du Maroc, sous la conduite du roi Mohammed VI, soutenant le Royaume de Bahreïn en se tenant à ses côtés pour faire face à toute ingérence dans ses affaires internes et à toute tentative visant à porter atteinte à sa sécurité, sa stabilité et à son unité nationale.

S.L. (avec MAP)