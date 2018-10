Sahara: l’Arabie Saoudite défend fermement le Maroc

Il a affirmé que l’initiative marocaine d’autonomie est une solution consensuelle conforme à la légalité internationale, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, tout en répondant au droit à l’autodétermination.

Intervenant devant les membres de la Commission onusienne, l’ambassadeur représentant permanent de l’Arabie Saoudite auprès de l’ONU, Abdullah Bin Yahya Al-Moalimi a souligné que le Maroc a contribué, avec sérieux et bonne foi, au processus mené sous les auspices exclusives des Nations Unies pour parvenir à une solution durable au conflit autour du Sahara marocain, réitérant la position de principe du Royaume de l’Arabie Saoudite soutenant l’initiative marocaine qui offre un statut d’autonomie au Sahara, et qui constitue une proposition constructive pour parvenir à une solution réaliste à ce conflit.