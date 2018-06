Sahara: l’Allemagne rassure le Maroc

Ces entretiens ont porté sur nombre de sujets d’intérêt commun, notamment le partenariat avec l’UE, le statut avancé du Maroc et l’immigration. Dans ce sens, les deux parties ont insisté sur l’importance du renforcement de la coopération pour traiter “d’une manière objective et réaliste” le dossier migratoire.

El Malki a noté que la coopération parlementaire entre les deux pays évolue au même rythme que leurs relations, à travers l’échange de visites, rappelant sa prochaine visite en Allemagne visant à promouvoir et consolider la coopération et à institutionnaliser les relations entre les parlements des deux pays.

Pour sa part, El Malki s’est félicité de la qualité des relations unissant les deux pays à tous les niveaux, soulignant le dialogue politique “permanent et régulier”, qui a positivement impacté le volume des échanges commerciaux et la coopération économique.