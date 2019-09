Sahara: la Grande Bretagne gifle le Polisario

Le secrétaire d’Etat britannique chargé du Développement international, du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord, Andrew Murrison, a réitéré, mardi à Rabat, le plein soutien de son pays au processus onusien en vue de trouver une solution à la question du Sahara marocain, et aux efforts “sérieux et crédibles” déployés dans ce sens par le Maroc.

“Il est important de réaffirmer la position déjà exprimée par le Royaume Uni, à savoir que nous soutenons pleinement le processus onusien et les efforts sérieux et crédibles déployés par le Maroc dans ce sens”, a déclaré le responsable britannique à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.

Andrew Murrison effectue une visite au Maroc à la tête d’une importante délégation dans le cadre de la 2-ème session du Dialogue stratégique Maroc-Grande Bretagne tenue mardi à Rabat.

S.L. (avec MAP)