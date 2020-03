Sahara, Intilaka, Génération Green…: le BP du RNI s’est réuni à Rabat

Le bureau politique du Rassemblement national des indépendants (RNI) s’est félicité des développements positifs qu’a connus le dossier du Sahara marocain après l’ouverture de consulats généraux d’un certain nombre de pays africains dans les provinces du Sud.

Dans un communiqué rendu public à l’issue de sa réunion lundi à Rabat, le bureau politique a salué l’action de la diplomatie marocaine en concrétisation des hautes orientations royales, qui s’est traduite par l’ouverture de représentations consulaires d’un certain nombre de pays africains dans les provinces du sud du Royaume, “ce qui confirme et renforce la position marocaine judicieuse relative à ce conflit artificiel et consacre les efforts du Royaume qui sont en harmonie avec les résolutions des instances internationales parrainant ce dossier”.

Le parti a en outre salué le programme intégré d’appui et de financement des entreprises, lancé sous la supervision du roi Mohammed VI, appelant les cadres et militants du RNI à adhérer, d’une manière agissante, à ce chantier important et à s’impliquer dans l’explication de son contenu pour assurer sa mise en œuvre idoine, faciliter les procédures et accélérer le financement.

Le RNI a aussi mis en avant les projets structurants de développement lancés par le Souverain, se félicitant des résultats du Plan Maroc Vert et du lancement des stratégies “génération green” et “forêts du Maroc”.

Sur un autre registre, le parti a appelé les composantes de la coalition gouvernementale à davantage de coordination pour accélérer le rythme de la réforme, faisant part de son soutien aux différentes initiatives destinées à accélérer le lancement d’un débat national sur les réformes politiques et électorales, a ajouté la même source.

Il a, à cet égard, appelé l’ensemble des acteurs politiques, gouvernement et opposition, à ouvrir un dialogue institutionnel et responsable sur les lois électorales.

Lors de cette réunion, le bureau politique a suivi un exposé sur le bilan de l’action des coordinateurs régionaux et provinciaux du parti, saluant l’adoption par ces derniers de la politique d’écoute et de proximité à l’égard des citoyens conformément aux orientations de la direction du parti.

Il a, dans ce sens, appelé les coordinateurs à faire preuve de mobilisation et de vigilance et à poursuivre l’action au service des questions concernant les citoyens.

Le bureau politique a, d’autre part, exprimé sa satisfaction quant à la dynamique continue que connaissent les organisations parallèles du parti à travers l’organisation de plusieurs activités au cours de l’année et qui ont été sanctionnées par des rencontres du président du parti avec certains bureaux de ces organisations.

Par ailleurs, le parti a annoncé la tenue, mars courant, du congrès des femmes du RNI, conclut le communiqué.

M.S. (avec MAP)