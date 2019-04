Sahara: ce que propose le projet de résolution américain

La première mouture du projet de résolution des Etats-Unis concernant l’affaire du Sahara marocain a été soumis au Conseil de sécurité. Les discussions ont fini par un accord des membres de l’instance onusienne sur d’importants points, selon le quotidien Assabah.

Et il est attendu que le texte final soit voté par les membres du Conseil de sécurité avant la fin du mois d’avril courant, alors que les négociations continuent concernant d’autres points du projet de résolution américain.

Le journal précise que ledit projet n’apporte rien de nouveau, ni aucune surprise notoire. Ainsi, les Etats-Unis y réitèrent leur proposition de la prorogation d’une durée de six mois du mandat de la MINURSO, au lieu d’une année auparavant. A rappeler que la France avait fait sienne la même proposition, ce qui signifie que le mandat de la Mission onusienne prendrait fin au mois d’octobre prochain.

Cette première mouture du projet de résolution n’a pas manqué non plus d’inviter toutes les parties prenantes de ce conflit autour du Sahara à apporter leur plein soutien, dans sa mission de médiation, à Horst Köhler, l’envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU. Ceci, dans l’objectif de trouver une solution politique juste, équitable et durable à un conflit régional qui perdure depuis plus de quatre décennies.

Larbi Alaoui