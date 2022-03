Saâdeddine El Othmani: un psychiatre sur le divan de « Hikayat » (VIDEO)

Notre série « Hikayat » a un invité dont le métier de psychiatre est d’écouter les confidences des autres et non d’en livrer les siennes. Mais l’ex-chef de gouvernement et ancien patron du Parti de la justice et du Développement, connu pour sa » timidité » et sa discrétion apparentes, s’est prêté au jeu et nos lecteurs en sauront davantage, ainsi sur Saâdeddine El Othmani.

Natif de Tiznit, dans une famille d’érudits et de Oulémas millénaires, El Othmani a suivi les traces de ses ancêtres. Une court résumé de son cursus en est la preuve: doctorat à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca en 1987; diplôme en psychiatrie en 1984 au CHU de la même ville; diplôme en théologie à la faculté de la « Charia » à Ait Melloul (en 1983); puis en » Fiqh » à Dar Al Hadith Al Hassania à Rabat, en 1987 et, enfin, en études islamiques à la faculté des Lettres et des sciences humaines à Rabat, en1999.

El Othmani a également évoqué pour « Hikayat » les débuts de son adhésion dans l’action islamique organisée quand il a créé, avec le défunt Abdallah Baha, « l’Association des jeunes musulmans » à Inezgane, avant de rejoindre les rangs de « Harakat Ach-Chabiba Al-Islamiyya », présidée alors par Abdelkrim Mouti’. Pour celle-ci, notre invité a préféré succinctement évoquer la crise née suite à l’assassinat du leader socialiste Omar Benjelloun.

Notre invité a aussi évoqué son emprisonnement de plus de deux mois sans jugement aucun, ainsi que et les scissions successives nées de l’appréhension différente de l’action commune et de la stérilité moyens de lutte violente. Ce qui a eu pour conséquence la création d’autres organisations islamistes; dont « Al-Jamaâ Islamiyya » en 1981, sur l’initiative de Abdelilah Benkirane, prédécesseur et successeur d’El Othmani, l’ancien-nouveau patron du parti de la lampe et ex-chef de gouvernement.

D’autres révélations nous ont été faites par Saâdeddine El Othmani concernant son parcours politique, mais pas toutes, « par devoir de réserve » et parce que « toutes les histoires ne sont pas racontables », selon sa conviction d’homme d’une grande discrétion, comme écrit plus haut.

Larbi Alaoui