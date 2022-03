RNI. Talbi Alami: « Le Congrès se tient dans un contexte complexe » (VIDEO)

Rachid Talbi Alami, membre du Bureau politique du Rassemblement national des indépendants (RNI), a affirmé que le 7ème Congrès national du parti a entamé ses travaux ce vendredi 4 mars et durera jusqu’au samedi 5.

Il a aussi assuré que le Congrès tient à redoubler d’efforts dans l’objectif de concrétiser les promesses faites aux Marocains par le parti de la Colombe avant le triple scrutin législatif, régional et communal du mercredi 8 septembre 2021. Il a également considéré que le fait d’avoir occupé la première place lors des dernières échéances électorales, en plus de conduire le gouvernement, nous incitent à oeuvrer avec beaucoup plus de sérieux et d’abnégation.

Le membre du BP du RNI a également souligné que le contexte général, coïncidant avec la tenue du Congrès, sera débattu par les militants du parti. Rachid Talbi Alami n’a pas non plus manqué de rassurer les Marocains que le parti sera au niveau de leurs espérances et que le rôle politique efficient est la recherche de solutions et la résolution des problématiques posées.

L.A.