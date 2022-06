RNI : les membres du parti apportent leur soutien au Chef du gouvernement

Les membres du Rassemblement national des indépendants ont exprimé leur fierté au regard des efforts déployés par le gouvernement dirigé par le chef du parti Aziz Akhannouch, afin d’atténuer l’impact des différentes crises que traverse le monde sur les citoyens et citoyennes, soulignant que le gouvernement est soumis à quantité de rumeurs émanant d’opposants qui ne reconnaissent pas les succès successifs remportés par le rassemblement.

Lors de la séance d’ouverture de la conférence régionale du parti à Laayoune-Sakia El Hamra, tenue aujourd’hui, samedi à Laayoune, sous la conduite de Mustafa Baitas, membre du bureau politique du RNI, les participants ont estimé que le gouvernement travaillait dur afin de faire face aux répercussions d’un contexte international difficile, louant l’expérience et la compétence dont jouit le Chef du Gouvernement, ainsi que sa vision économique que ce soit au niveau national ou international, afin de gérer la situation actuelle de manière responsable.

Les représentants du rassemblement ont réitéré leur soutien à l’allocation faite par le gouvernement des ressources financières afin de soutenir les secteurs les plus touchés tels que l’agriculture et le tourisme, et également le soutien du pouvoir d’achat des familles en poursuivant la subvention des produits essentiels, saluant le sens de l’innovation, la créativité et la culture économique qui caractérisent le travail du gouvernement.

Les porte – paroles du parti de la Colombe ont également exprimé leur fierté des résultats obtenus par le parti dans les provinces du sud lors de l’élection du 8 septembre 2021, louant le niveau de participation dans la région et la réponse apportée par les électeurs au Parti de la Colombe, qui tient à communiquer avec des citoyens en dehors de la course électorale dans diverses régions, contrairement à d’autres partis, soulignant la nécessité de l’engagement des militantes et militants.