RNI: Akhannouch préside une rencontre à Casablanca (VIDEO)

Le président du Rassemblement National des Indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a présidé, jeudi à Casablanca, une rencontre de communication avec le coordinateur régional, les coordinateurs provinciaux, et des élus et parlementaires du parti de la région Casablanca-Settat.

A cette occasion, les parties présentes ont réitéré leurs félicitations à Akhannouch pour la confiance royale placée en lui, pour sa gestion réussie de la formation politique au cours des quatre dernières années, et pour les résultats « impressionnants » du RNI lors du scrutin du 8 septembre, indique un communiqué du parti.

De son côté, le chef du RNI a mis en avant l’ensemble des initiatives et des efforts déployés pour la structuration du parti et de ses différentes organisations parallèles, mettant en avant l’approche d’écoute et le travail de proximité mené auprès des citoyens.

S’agissant du Congrès national du RNI prévu les 4 et 5 mars 2022, les participants ont souligné à l’unanimité l’importance de ce rendez-vous, se disant mobilisés pour sa réussite avec le lancement, à partir de la semaine prochaine, de conférences régionales.

M.S.