Revivez la réélection de Aziz Akhannouch à la tête du RNI en images

Aziz Akhannouch a été réélu à l’unanimité, ce samedi à Rabat, président du Rassemblement national des indépendants (RNI) pour un nouveau mandat, à l’issue du 7ème congrès national du parti tenu sous le signe « La voie du développement ».

Akhannouch, candidat unique pour la présidence du RNI, a été réélu par 2548 voix.

Le 7ème congrès du RNI s’est tenu les 4 et 5 mars en format hybride (présentiel et visioconférence), à travers une plateforme principale et 13 plateformes régionales, outre une plateforme à l’étranger permettant de suivre les travaux.

La première journée a été marquée par la projection d’un film institutionnel, une intervention du chef du parti, et les travaux des commissions, (affaires juridiques, affaires financières, affaires politiques et commission du programme du parti).

L’ordre du jour de la deuxième journée s’est articulé autour de la présentation des rapports des commissions et l’approbation des rapports financiers du parti, de son programme et du projet de son règlement intérieur, outre l’adoption du communiqué final.

M.S.