Réunions d’El Othmani avec des dirigeants du MUR

Plusieurs rencontres ont réuni Saâdeddine El Othmani et des ténors du Mouvement de l’unicité et de la réforme (MUR), ayant pour but la préparation du prochain Congrès du parti de la lampe.

A ce propos, Abdelhak El Larbi (PJD) a déclaré à Le Site info qu’il n’est pas au courant de ces réunions. En revanche, ce qu’il sait, a-t-il précisé, c’est que la dernière rencontre entre les dirigeants du Parti de la Justice et du Développement et ceux du MUR date d’avant la tenue du Congrès national. Et les deux parties y avaient évalué la situation qui prévalait en ce temps-là.

L’ex-directeur général du PJD a poursuivi en évoquant l’existence d’une commission, constituée de membres du PJD et du MUR, qui se réunit de façon régulière afin d’étudier et de débattre des questions d’actualité. « Ce qui est tout à fait normal », a-t-il tenu à souligner.

L.A.