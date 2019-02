Retraite exceptionnelle: le PJD défend corps et âme Benkirane

L’affaire de la retraite de Abdelilah Benkirane, jugée disproportionnée, gourmande et imméritée par de nombreux citoyens, continue à faire parler d’elle! Et ne voilà-t-il pas que le parti de la Lampe sort de son silence et ne bat pas en retraite, concernant les 7 millions tombés dans l’escarcelle de l’ex-chef de gouvernement et ex-patron des islamistes!

Et c’est le Secrétariat général du Parti de la Justice et du Développement (PJD) qui s’insurge contre ce qu’il considère comme une “campagne de dénigrement” visant Benkirane et son très, très “confortable” pactole. Ceci, lors de sa réunion ordinaire mensuelle qui s’est tenue samedi dernier, au siège central du parti, à Rabat.

Dans un communiqué dont Le Site Info détient copie, ledit Secrétariat réaffirme son soutien inconditionnel et sa solidarité avec Benkirane. Ceci, suite “aux tentatives malveillantes, visant à discréditer la probité et le patriotisme de l’ex-patron du parti”.

“La liberté d’opinion et la liberté d’expression ne sauraient empêcher le respect de la déontologie et de la loi. Ni ceux du dialogue politique et médiatique responsables et constructifs, loin de toute atteinte à l’intégrité des personnes, des familles et des biens”, martèle ledit communiqué.

Pour sa part, Saâeddine El Othmani insiste sur le droit des militants à défendre les positions du parti et à évaluer objectivement l’apport de l’équipe gouvernementale. L’actuel chef de l’Exécutif et patron du PJD ajoute que cela nécessite de redoubler d’efforts en ce qui concerne l’encadrement et la communication au sein du parti de la Lampe.

Quant à son prédécesseur, il a déclaré lors d’une réunion privée, tenue samedi dernier, qu’il n’avait aucunement demandé une retraite exceptionnelle au Souverain. C’est le roi, a-t-il soutenu, qui avait bien voulu la lui accorder, suite à “la crise pécuniaire endurée par l’ex-chef de gouvernement après son limogeage”!

De même que Benkirane a également expliqué que son refus de la retraite proposée par son successeur, aussi bien à la tête du PJD que de l’Exécutif, n’était point une “désinvolture” de sa part. C’était plutôt, insiste-t-il, par respect à ses déclarations sous l’Hémicycle du temps où il occupait le poste de chef de gouvernement.

“J’ai été honoré par l’initiative royale à mon égard. Et je ne pouvais aucunement refuser une chose émanant de ‘Sidna'”, a-t-il tenu à préciser. Et de conclure que chaque jour que Dieu fait, il prie pour Sa Majesté à qui il doit une gratitude infinie.

Larbi Alaoui et Rim Tebaa