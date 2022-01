Report du Congrès de l’USFP: la dernière décision du tribunal

Ce mercredi 12 janvier, le tribunal de première instance de Rabat a reporté l’examen de la demande de report du Congrès national de l’Union socialiste des forces populaires (USFP).

Laquelle demande émane de Rachida Ait Hammi, membre du Secrétariat national du secteur féminin du parti de la Rose, en conflit avec le premier secrétaire USFPiste, Driss Lachgar. L’objet de la demande est le report du Congrès national et dont l’examen a été reporté par le tribunal au 19 janvier courant.

Cette décision du report dudit Congrès fait suite à la demande de Me Bennani, représentant Rachida Ait Hammi, afin qu’il puisse avoir le temps d’étudier le dossier concernant cette affaire. De leur côté, les avocats Mustapha Ajab, Meryem Idrissi et Nawal Lachgar, représentant le premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachgar, ont assuré, pendant l’audience d’aujourd’hui, que la requête d’Ait Hammi ne repose sur aucun fondement, ni juridique, ni réaliste, que ladite requête manque de sérieux et qu’elle finira par le rejet ou le refus du tribunal.

Par ailleurs, les préparatifs vont bon train au sein de l’USFP en vue de l’organisation du 11ème Congrès national, dont les travaux auront lieu les 28, 29 et 30 janvier courant. A rappeler que de nombreux Ittihadis ont exprimé leur soutien inconditionnel à l’actuel premier secrétaire, Driss Lachgar, afin qu’il rempile pour un nouveau mandat à la tête du parti de la Rose.

Ce troisième mandat de Driss Lachgar a également eu l’aval d’USFPistes de différentes Régions et provinces du Royaume. Et tous sont unanimes à ce qu’il brigue ce nouveau mandat en tant que premier secrétaire.

L.A.