Remaniement: qu’est-ce qui bloque?

Comme Le Site Info l’avait précédemment annoncé, le chef de l’Exécutif, après son retour de New York, s’apprêtait à entamer le deuxième round de ses concertations bilatérales en vue de la formation de son gouvernement remanié.

Sauf que les choses ne vont pas comme l’entend Saâeddine El Othmani. Et trois partis politiques de la majorité n’ont pas encore présenté leurs listes des noms de “compétences et de profils” suecpetibles d’occuper des postes ministériels.

Cette expectative s’explique, selon l’hebdomadaire Al Ayam, par leurs desiderata de connaître davantage de détails sur la nouvelle structure de l’Exécutif et sur la nature des portefeuilles qui leur échoiront.

Il s’agit, d’après la même source, du Parti de la Justice et du Développement (PJD), du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) et de l’Union socialiste de forces populaires (USFP).

Concernant les trois autres partis de la majorité (le Rassemblement national de indépendants, le Mouvement populaire et l’Union constitutionnelle), l’hebdomadaire précise ignorer où ils en sont concernant le remaniement ministériel qui, comme Soeur Anne, de Charles Perrault, ne voit (encore) rien venir!

Larbi Alaoui