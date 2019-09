Remaniement: où en sont les concertations d’El Othmani?

Le Parti de la Justice et du Développement (PJD) a apporté un démenti aux rumeurs sur le débat au sein du parti concernant le remaniement ministériel. Le parti a ainsi démenti une quelconque évocation de certains noms présentés comme ministrables.

Ainsi, le SG adjoint du PJD a assuré que le secrétariat général du parti de la Lampe, lors de sa dernière réunion, n’a pas abordé la question du remaniement ministériel, ni les noms susceptibles d’occuper des postes de potentiels ministres.

“Il est encore trop tôt pour discuter de ce sujet. D’ailleurs, il s’agit d’une question régie par le code propre au parti”, a précisé Slimane El Amrani. Pour le SG adjoint du PJD, le remaniement ministériel en préparation est une mission que le roi Mohammed VI a confiée au chef de gouvernement. Lequel remaniement est soumis à des règles et des protocoles stricts et bien définis, a conclu El Amrani.

