Remaniement: Mustapha Mansouri de retour au gouvernement?

Lundi dernier, le RNIste Mustapha Mansouri était parmi les invités à la réception organisée à l’ambassade d’Arabie Saoudite à Rabat, à l’occasion de la nomination de Abdellah Ben Saad Ghariri en tant que nouvel ambassadeur de son pays au Maroc.

La présence de l’ex-patron du parti de la Colombe et ambassadeur du Royaume à Ryad à ladite réception augure de son retour aux affaires, pour de nombreux observateurs de la scène politique nationale.

Mustapha Mansouri a eu, à cette occasion, plusieurs longs et conviviaux entretiens avec plusieurs ténors RNIstes présents. Il s’agit, notamment, du ministre de la Justice, Mohamed Aujar, et du député et coordonnateur régional du Rassemblement national des indépendants, Mustapha Bitass. Celui-ci est pressenti par plusieurs observateurs politiques pour intégrer le gouvernement El Othmani remanié.

En ce qui concerne Mustapha Mansouri, une source présente également à la réception suppute que la présence de l’ex-patron du RNI signifie clairement qu’il est susceptible de représenter son parti au sein du prochain Exécutif. En effet, l’ambassadeur du Maroc en Arabie Saoudite, ajoute-t-on, est l’un des noms RNIstes sur lesquels Aziz Akhannouch compte énormément pour occuper l’un des importants portefeuilles de l’après remaniement ministériel.

De nombreux arguments plaident en sa faveur, dont sa longue et grande expérience de la chose politique mais aussi, et surtout, la grande confiance et le respect que de “hautes sphères” témoignent à Mustapha Mansouri.

Larbi Alaoui.