Remaniement ministériel: El Othmani sort de son silence

Saadeddine El Othmani a balayé d’un revers de main les rumeurs selon lesquelles un remaniement ministère devrait avoir lieu prochainement.

Selon Assabah, le Chef du gouvernement a assuré que la situation ne nécessite pas de changements au niveau de l’Exécutif. Et d’ajouter que les partis composant la majorité n’ont pas abordé ce sujet lors de la réunion qui a eu lieu mercredi 6 mars à Rabat.

Le quotidien a toutefois précisé qu’El Othmani a refusé de donner plus d’éclaircissements sur ces rumeurs de plus en plus persistantes. Après avoir souligné que la Constitution est claire sur ce point, le chef de l’Exécutif a confié n’avoir reçu aucune information du Palais royal concernant un éventuel limogeage d’un ou de plusieurs ministres.

Rappelons que plusieurs rumeurs ont circulé ces derniers mois, annonçant le départ en avril prochain de huit ministres et secrétaires d’état, dont des dirigeants au sein du PJD. Mohamed Yatim, le ministre de l’emploi et de l’intégration professionnelle, et Anas Doukkali, le ministre de la Santé seraient sur la sellette selon lesdites rumeurs. Le premier serait éjecté à cause de son échec à faire avancer le dialogue social et le second à cause de la détérioration des services sanitaires.

