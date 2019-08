Remaniement ministériel: ce qui est prévu à Rabat

La majorité gouvernementale, composée de six partis politiques, s’apprête à organiser une rencontre dans les prochains jours à Rabat. Une source fiable de Le Site Info révèle que l’ordre du jour comportera plusieurs sujets d’actualité, dont le principal concernera le remaniement ministériel, annoncé par le roi Mohammed VI à l’occasion de la Fête du Trône.

Certains des six partis de la majorité sont déjà en train de répertorier les profils aux compétences avérées, au sein de leurs rangs, en vue de présenter leurs candidatures aux prochaines responsabilités étatiques, ajoute la même source. En revanche, d’autres partis sont encore dans l’expectative et préfèrent ne pas se prononcer avant la réunion prévue.

Cependant, le scénario du remaniement ministériel est encore confus, vu certains différends idéologiques entre les composantes de la majorité gouvernementale, précise la même source. Lesquels différents sont accentués par une “bataille médiatique” opposant certains partis parmi les six.

Concernant la non-participation de l’un des partis de la majorité au remaniement ministériel, notre source confirme que tous les scenarii sont plausibles. Et la course aux maroquins sera des plus âpres, surtout concernant des département comme ceux de l’Education, de la Santé, du Transport et de l’Energie.

Larbi Alaoui