Remaniement: les USFPistes pressentis par Lachgar

Le premier secrétaire du parti de la Rose ne tarit pas d’éloges sur les ministres USFPistes au sein du gouvernement El Othmani. Il a assuré que ce sont les mêmes noms compétents qu’il a proposés au chef de gouvernement comme Ittihadis susceptibles de rempiler dans l’Exécutif remanié.

Invité de l’émission “Hadith ma3a sahafa”(Confidences de presse) de la chaine d’Ain Sebaa”, dimanche soir, Driss Lachgar a soutenu mordicus que “personne ne peut douter des compétences des ministres ittihadis et leur bilan en est la preuve”.

Pour cette raison, le patron du parti de la Rose maintient, dans la liste des ministrables, ceux de Abdelkrim Benatiq (ministre délégué chargé des MRE et des Affaires de la migration) et de Mohamed Benabdelkader (ministre délégué chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction publique).

Mais Driss Lachgar a également ajouté qu’il n’aurait aucun état d’âme si son parti n’était représenté au prochain gouvernement remanié qu’avec un seul ministre, voire même avec aucun! Et ce, dans ce dernier cas de figure, car “l’USFP est à même de jouer pleinement son rôle au sein de l’opposition”.

Le premier secrétaire a aussi appelé à la réduction, non pas seulement du nombre de portefeuilles ministériels, mais également à celle du nombre de partis politiques composant le prochain gouvernement El Othmani. Ceci, parce que ce qui entrave l’action de l’Exécutif, selon Lachgar, c’est “son poids quantitatif et politique”.

Par ailleurs, à propos de son poste de premier secrétaire, Lachgar a tenu à faire savoir qu’il n’a nulle intention de briguer un nouveau mandant à la tête de l’USFP. Son seul souhait est que l’Histoire retiendra qu’il fait partie des “symboles historiques” du parti, à l’instar de Abderrahim Bouabid, entre autres leaders. Il souhaite aussi que son départ se fasse “sans aucun heurt, ni rancune avec aucun Ittihadi”.

Larbi Alaoui