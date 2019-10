Remaniement: les informations qui ont “fuité”

Selon le quotidien Al Massae de ce lundi, le chef de gouvernement a finalisé la liste des “compétences et profils” susceptibles d’occuper des portefeuilles ministériels.

Et ce , après un mois de dures concertations et tractations bilatérales menées par Saâeddine El Othmani avec les secrétaires généraux des partis de la majorité. Une grande expectative a accompagné ces consultations concernant la composition du gouvernement El Othmani remanié, à quelques jours de la nouvelle session législative de ce vendredi 11 octobre courant.

Il est aussi attendu, d”après la même source, que le prochain Exécutif remanié ne comptera que quelques 22 ministres et verra la suppression des postes de secrétaires d’Etat. De même que certains secrétaires généraux de partis politiques ont inclus dans leurs listes de ministrables des noms de “compétences et profils” SAP (sans appartenance politique).

Ces technocrates seraient susceptibles d’insuffler du sang nouveau à l’action gouvernementale et de pallier l’incapacité de certains partis à proposer certains de leurs militants. Ceci, sachant que les critères imposés pour prétendre à un maroquin sont des plus stricts, cette fois-ci, précise le journal.

Larbi Alaoui