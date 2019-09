Remaniement: les consultations reprennent

Après son retour, hier jeudi, des Etats-Unis de la mission que lui avait confiée le roi Mohammed VI, le chef de gouvernement a entamé le deuxième round de ses concertations bilatérales avec ses alliés de la majorité.

Et le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribia de ce vendredi confirme que Saâeddine El Othmani reste fidèle à sa démarche première que d’aucuns lui avaient reprochée et lui reprochent encore. Celle d’avoir des consultations, à propos du remaniement, avec chaque parti de la majorité à part.

La même source ajoute que le temps presse pour le chef de l’Exécutif. Celui-ci entend annoncer le composition de son équipe gouvernementale remaniée dans les plus brefs délais. Du moins avant l’ouverture de la prochaine session législative; prévue pour le vendredi 11 octobre prochain.

Ce qui signifie que la marche de manoeuvre d’El Othmani pour former cet Exécutif de “compétences et de profils” n’est plus que d’une petite douzaine de jours. Le compte à rebours a déjà commencé. Que va donc réserver le jour J au peuple marocain dont les attentes économico-sociales sont aussi nombreuses que les cheveux sur la tête d’un hippie des sixties?

