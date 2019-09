Remaniement: les consultations marquent un arrêt

L’architecture de la prochaine équipe gouvernementale, qui comptera un nombre réduit de portefeuilles ministériels, est quasi-prête, a fait savoir une source proche de Saâd-Eddine El Othmani à Le Site Info.

Et de préciser que les consultations tenues jusqu’à présent entre le chef du gouvernement et les partis de la majorité ont porté uniquement sur l’architecture du prochain gouvernement, soulignant que la liste des candidats ministrables fera l’objet de discussions après le retour d’El Othmani des Etats-Unis. En effet, ce dernier prendra part à la 74e session de l’Assemblée générale de l’ONU, prévue la semaine prochaine à New York, indique-t-on.

Rappelons que le roi Mohammed VI a reçu ce samedi au Palais royal de Rabat, le Chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani.

Au cours de cette audience, le Souverain s’est informé auprès du chef du gouvernement de l’état d’avancement dans la mise en oeuvre des Orientations royales telles que contenues dans le Discours du Trône de 2019, a indiqué le Cabinet royal dans un communiqué.

Et de rappeler que “ces Instructions royales au Chef du gouvernement portaient sur la soumission à Sa Majesté le Roi de propositions de renouvellement et d’enrichissement des postes de responsabilité, tant au sein du gouvernement que de l’administration”.

S.L. et M.F.