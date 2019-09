Remaniement: le PPS l’évoque tacitement

Le dernier communiqué du Bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme, suite à la réunion tenue mardi dernier, n’évoque point, de façon directe, l’imminent remaniement ministériel.

Ledit communiqué, dont Le Site info détient copie, réitère la position du parti du Livre sur son “approche de la situation politique” au Maroc. Les camarades de Mohamed Nabil Benabdallah y insistent sur “la nécessité absolue d’insuffler un nouveau souffle démocratique” à la vie politique nationale.

Le PPS incite également à rendre la place qui est la sienne à l’action politique et à garantir les conditions les meilleures à même de relancer un véritable modèle de développement et de démocratie. Celui-ci devrait répondre aux légitimes attentes sociétales à travers la concrétisation d’une “économie forte et transparente”.

Une justice sociale garantissant la dignité de tous les citoyens, toutes classes confondues, particulièrement à la classe défavorisée du peuple, est primordiale, soutient le communiqué du PPS.

L.A