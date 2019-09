Remaniement: El Othmani fixe une deadline

De source proche de la Primature, Le Site Info a appris que le chef de gouvernement a fixé un délai d’une semaine, en tout et pour tout, à ses alliées des partis de la majorité. Et ce, afin que ces derniers lui présentent la liste des noms des “compétences” susceptibles d’occuper des postes de responsabilité au sein de l’Exécutif.

Saâeddine El Othmani a ainsi officiellement annoncé aux secrétaires généraux du RNI, MP, PPS et UC qu’ils auront une semaine pour présenter les listes finales comportant les profils et compétences, ayant eu l’aval de leur parti respectif pour être parties prenantes de l’imminent remaniement ministériel.

Selon la même source, le chef de gouvernement présentera ces listes définitives, dès le début de la semaine prochaine, à l’appréciation du Cabinet royal. Ceci, après qu’il était parvenu à obtenir l’accord des patrons desdits partis de la majorité sur la prochaine structure du gouvernement remanié.

Ainsi, le nombre des ministres serait réduit à vingt-cinq, tandis que tous les secrétariat d’Etat seraient purement et simplement supprimés. Quand au portefeuille du ministère de la Santé, il serait confié à une personnalité parmi les technocrates. Cette dernière décision aurait pour cause, toujours d’après la source proche de la Primature, de passer outre la rivalité sur ce poste entre le PPS et le RNI.

L.A.