Remaniement: ces ministres qui devraient quitter le gouvernement

Le roi Mohammed VI veut insuffler du sang neuf au gouvernement. Le Souverain l’a en effet annoncé lors du discours de la Fête du Trône et a même demandé à Saadeddine El Othmani de lui soumettre “des propositions visant à renouveler et à enrichir les postes de responsabilité, tant au sein du gouvernement que de l’administration, en les pourvoyant de profils de haut niveau, choisis selon les critères de compétence et de mérite”. Et ce, “à l’horizon de la rentrée prochaine”.

Si des ministres risquent d’être éjectés du gouvernement El Othmani, les nombreux secrétaires d’Etat ne devraient pas être non plus épargnés. D’autant plus que la plupart d’entre eux ont été proposés, au début, pour satisfaire certains partis politiques et non pas pour leurs compétences.

Maintenant, les ministres qui risquent d’être débarqués du navire guvenemental sont ceux qui ont échoué à gérer des dossiers cruciaux. Il s’agit, en premier lieu, du titulaire du ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saïd Amzazi, surtout après la grève des élèves et des enseignants contractuels depuis le début de l’année. La vidéo qui a largement circulé sur la Toile, montrant Amzazi ayant du mal à lire un texte en arabe, serait la goutte qui ferait déborder le vase. Les internautes ont en effet descendu le ministre et appelé le chef de gouvernement à intervenir pour l’écarter de l’Exécutif.

Le ministre de la Santé Anass Doukkali est également sur la sellette, suite à l’affaire des étudiants en médecine qui a fait tache dans le mandat du responsable. Le ministre de l’Habitat, Abdelahad Fassi Fehri, ne devrait pas non plus faire long feu au sein du gouvernement, vu qu’il a eu du mal à gérer son secteur depuis sa nomination.

Par ailleurs, des secrétaires d’Etat devraient être remplacés et certains postes pourraient être tout simplement supprimés.

Noura Mounib