Régionalisation: El Othmani se montre optimiste

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Othmani, a annoncé jeudi à Rabat, que le gouvernement qui a commencé à travailler sur le chantier de la régionalisation avancée et de la déconcentration, est parvenu aujourd’hui aux phases finales pour la mise en place des plans directeurs relatifs au transfert des compétences de l’administration centrale aux administrations régionales.

Othmani a souligné que le comité de pilotage pour la mise en oeuvre de la charte de déconcentration a tenu plusieurs réunions et adopté plusieurs plans directeurs, annonçant la tenue prochaine de ce comité pour l’adoption de divers plans directeurs, a indiqué Mustapha El Khalfi, porte-parole du gouvernement, lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil.

Le chef du gouvernement a souligné qu’il y aura du temps pour entamer le transfert de plusieurs attributions ou la délégation d’autres, sur les deux prochaines années 2020 et 2021, de manière progressive, ajoutant qu’à partir de la fin de cette année, sera entamé le transfert des premières compétences aux directions régionales, conformément à une nouvelle architecture (administrations régionales communes).

Othmani a expliqué que cette nouvelle architecture sera annoncée dans les prochains mois, notant que cela va constituer un tournant dans l’administration marocaine, car à côté des conseils régionaux, il y aura également des directions régionales dotées d’attributions leur permettant de négocier avec les régions, et par conséquent assurer un suivi des programmes, mettre en place des plans au niveau régional, et prendre en compte les spécificités de chaque région.

Il a exprimé dans ce contexte la fierté du gouvernement du soutien du roi Mohammed VI, “un soutien pratique, moral et politique qui fait de ces chantiers, un chantier national par excellence”, notant que ce chantier aura un impact sur les autres chantiers qui sont la justice territoriale et l’intérêt accordé aux régions et zones n’ayant pas profité par le passé du fruit du développement, et donnera aussi une grande impulsion aux programmes sociaux au niveau régional.

En parallèle, “nous nous intéresserons aux ressources humaines au niveau régional et à l’allocation de ressources financières nécessaires pour le transfert de compétences à ces régions”, a-t-il ajouté.

Il a tenu à préciser que toutes les administrations ont accompagné ce projet, en remerciant les administrations centrales, notamment le ministère délégué chargé de la Réforme de l’administration, le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Economie et des finances, le secrétariat général du gouvernement qui constituent le comité de pilotage, présidé par la présidence du gouvernement.

Othmani n’a pas manqué de lancer un appel à tous pour la mobilisation en vue de réussir ces chantiers stratégiques pour le pays ciblant en premier lieu le citoyen et l’amélioration de ses conditions de vie et des prestations offertes, ainsi que l’efficacité de l’administration pour répondre à ses besoins.

