Régionales 2021: le PAM en tête à Marrakech

Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) est arrivé en tête lors des élections régionales au niveau de la préfecture de Marrakech, selon des données des autorités locales.

Cette formation politique a remporté 04 sièges sur un total de 14 sièges réservés à cette préfecture au sein du Conseil de la région Marrakech-Safi, suivie du Rassemblement National des Indépendants (RNI) avec 03 sièges, du Parti de l’Istiqlal (PI), du Parti de la Justice et du Développement (PJD) et du Mouvement Populaire (MP) avec 02 sièges chacun et l’Union Constitutionnelle (UC) avec 01 siège.

Au total, 18 listes électorales étaient en lice au niveau de la préfecture de Marrakech pour l’élection des membres du Conseil Régional de Marrakech-Safi, dans le cadre des élections générales du 08 septembre.

Ces listes se disputaient 14 sièges réservés à la préfecture de Marrakech sur un total de 75 sièges que compte le conseil de la région Marrakech-Safi.

F.B.