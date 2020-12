Reconnaissance US: le RNI salue un « succès diplomatique »

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a hautement salué le « succès diplomatique » après la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, exaltant à cet égard les efforts du Roi Mohammed VI au service de la première cause nationale.

Selon un communiqué publié à l’issue de la réunion vendredi de son bureau politique à distance, le Parti a affirmé que cette réussite diplomatique vient couronner une série de succès dont le retour du Royaume à l’Union africaine et les grands efforts de développement des provinces du sud.

Ces succès ont été confortés à travers les reconnaissances successives de la marocanité du Sahara par plusieurs pays du monde, ajoute le RNI, précisant que cette réunion a été marquée par un exposé du président du parti Aziz Akhannouch sur les développements de la cause nationale.

Soulignant que la décision américaine prend la forme d’un décret présidentiel, avec ce que cet acte comporte comme force juridique et politique indéniable et à effet immédiat, le bureau politique a relevé que l’initiative d’autonomie est la seule solution politique réaliste et crédible.

Selon la même source, le parti s’est aussi félicité de la décision américaine d’ouvrir un consulat à Dakhla dont l’impact économique devrait être indéniable en termes de flux d’investissements étrangers et de stimulation du développement économique dans les provinces du sud. Cette évolution permettra de mettre le Royaume au cœur des échanges commerciaux entre l’Afrique, l’Europe et l’Amérique et de consolider son positionnement stratégique à l’international.

Il a mis l’accent en même temps sur le soutien constant du peuple marocain aux droits légitimes des Palestiniens, se félicitant à cet égard des contenus de l’entretien téléphonique entre le Souverain et le président de l’Autorité nationale palestinienne, Mahmoud Abbas.

Le bureau rappelle que le Souverain a réaffirmé au président Abbas que sa position soutenant la cause palestinienne demeure inchangée et que le Maroc place toujours la question palestinienne au même rang de la question du Sahara marocain.

Sur ce registre, le RNI a exhorté toutes les composantes de la société marocaine et les acteurs politiques à faire front commun en faveur des efforts diplomatiques du Roi Mohammed VI, loin de toute spéculation et tentatives d’atteinte aux sentiments du peuple marocain, « qui se range toujours du côté du peuple palestinien ».

Il a en outre invité les militants du parti à poursuivre la mobilisation collective pour faire face aux mensonges et fake-news propagés par les séparatistes.

Le bureau politique a par ailleurs salué la décision à forte charge humanitaire visant à adopter la gratuité de vaccination contre la Covid19 en faveur de tous les Marocains.

Il s’agit d’un pas de plus illustrant la Haute sollicitude royale pour la protection de la santé des citoyens contre le virus, a ajouté le parti, appelant tous les militants et organisations parallèles du RNI à contribuer par tous les moyens à la sensibilisation aux mesures préventives, et à la réussite de l’opération de vaccination pour enrayer la pandémie.

De même, il a dit apprécier les efforts déployés dans l’élaboration du projet de loi de finances 2021, en application des Hautes directives royales, notamment en matière de généralisation de la protection sociale.

S’agissant des prochaines échéances électorales, le parti a appelé les citoyens à participer en masse à la campagne d’inscription sur les listes électorales lancée par les autorités jusqu’à fin décembre, pour permettre à tous les citoyens de prendre part aux élections professionnelles, locales et nationales.

M.S. (avec MAP)