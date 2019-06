Rania et Abdallah II de Jordanie ont reçu un message du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au roi Abdallah II et à la reine Rania de Jordanie, à l’occasion de l’anniversaire de l’accession au trône du Souverain jordanien.

Dans ce message, le Souverain exprime en son nom et en celui du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations aux Souverains de Jordanie et ses meilleurs voeux de davantage de progrès et de prospérité au peuple jordanien.

Le roi saisit également cette heureuse occasion pour exprimer sa fierté des liens de fraternité sincère et d’estime mutuelle unissant les deux familles royales et du niveau distingué des relations maroco-jordaniennes basées sur la coopération et la solidarité solides, réitérant sa détermination à les consolider et les développer davantage dans l’intérêt des deux peuples frères.

Le Souverain exprime aussi ses sincères voeux de santé, de bonheur et de quiétude aux Souverains de Jordanie et à l’auguste famille royale jordanienne.

S.L. (avec MAP)