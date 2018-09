Ramid dément les allégations au sujet de la nationalité des “harragas”

“Je n’ai jamais dit cela, ce sont de pures allégations”, a déclaré à Le Site info Mustapha Ramid. Et d’ajouter: “Gouvernement et institutions exprimons notre profonde tristesse quant au sort malheureux de tous nos concitoyens qui périssent dans cette aventure. Ce phénomène est exposé au gouvernement et des mesures seront prises pour essayer d’y mettre fin”.

