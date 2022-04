Ramadan: message du président Al-Sissi au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président égyptien, Abdel Fattah Al-Sisi, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le Président égyptien exprime ses félicitations cordiales et ses meilleurs vœux fraternels à SM le Roi, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour les deux peuples frères et pour l’ensemble des peuples de la Oumma arabe et islamique dans davantage de stabilité, de progrès et de prospérité.

Le Président Al-Sisi souligne que l’avènement du mois béni est l’occasion de se rappeler et de s’inspirer de ses nobles vertus, qui prônent la solidarité, la fraternité et la coopération, et de faire triompher les valeurs de la tolérance et de la coexistence pacifique pour un monde meilleur et un avenir radieux pour les peuples de la Oumma islamique et les peuples du monde entier.