Ramadan: Kaïs Saïed écrit au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République de Tunisie, Kaïs Saïed, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le président tunisien exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bien-être au Souverain et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain frère.

Le président Kaïs Saïed implore le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion dans les bienfaits et la bénédiction et de “nous prémunir contre tout mal ».

Le président de la République tunisienne réitère son engagement indéfectible à poursuivre l’action commune pour renforcer les liens fraternels séculaires et la coopération fructueuse unissant les deux pays, priant le Tout-Puissant de « couronner de succès nos efforts continus au service de nos deux peuples frères ».

M.S. (avec MAP)