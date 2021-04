Ramadan: al-Sissi écrit au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la république arabe d’Égypte, Abdel Fattah Al-Sisi, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le président égyptien exprime ses sincères félicitations et ses meilleurs voeux au Roi, implorant le Très-Haut de combler le Souverain de ses vertus et de renouveler pareille occasion pour le roi Mohammed VI et pour le peuple marocain frère dans les bienfaits et la bénédiction, ainsi que pour la Oumma arabo-islamique dans l’unité, le progrès et la prospérité.

Al-Sissi souligne que les défis actuels dont fait face le monde entier mettent en exergue la pertinence des valeurs nobles de ce mois sacré, qui prônent la solidarité, la fraternité, et la coopération afin de réaliser les aspirations de la Oumma à un monde de davantage de paix, de santé et de prospérité et accomplir ses ambitions d’un avenir meilleur.

M.S. (avec MAP)