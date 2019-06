Rachid Talbi Alami tacle implicitement Benkirane

Le torchon continue de brûler entre Abdelilah Benkirane et Rachid Talbi Alami. Intervenant ce samedi matin lors des premières assisses du Corps des ingénieurs du RNI, Rachid Talbi Alami n’a pas manqué de tacler implicitement l’ancien Secrétaire général du PJD.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a en effet fait savoir que les anciens présidents RNIstes ne s’immiscent plus dans les affaires du parti après la fin de leur mandat. Et de citer l’exemple d’Ahmed Osman (fondateur du RNI) et de Salaheddine Mezouar.

Selon plusieurs observateurs, Talbi Alami a tenu à adresser un message implicite à Benkirane, qui multiplie ses sorties sur sa page officielle Facebook.