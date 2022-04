Rabat: voici les nouvelles nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, M. Rachid El Khich a été nommé directeur des ressources, des affaires juridiques et des systèmes d’information et M. Hicham Chaoudri, directeur d’Investissement, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas lors d’un point de presse à l’issue de ce conseil. S’agissant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, M. Abdellatif Makram a été nommé Doyen de la Faculté des sciences de Tétouan et M. Mohamed El Arabi Karkab, Doyen de la Faculté Polydisciplinaire de Larache, a ajouté le ministre.