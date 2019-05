Rabat: voici les nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saïd Meliani a été nommé doyen de la Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal – Université Sultan Moulay Slimane à Béni Mellal, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil.

De même, Mohamed El Amili a été nommé au poste de doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Beni Mellal – Université Sultan Moulay Slimane à Béni Mellal -, et Mohammed Sajieddine au poste de directeur de l’Ecole nationale des Sciences appliquées de Khouribga.

Au ministère de la Culture et de la communication – département de la communication – il a été procédé à la nomination de Abderrazak Ezzahir directeur de l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et du cinéma, et de Latifa Mouftakir, directrice du Livre, des bibliothèques et des archives.

S’agissant du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, le Conseil de gouvernement a approuvé la nomination de Mohamed Hanzaz, directeur de l’Institut national d’aménagement et d’urbanisme.

Au niveau du ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, Abdelaziz Babkiki a été nommé directeur des statistiques, des études, de la veille et de l’évaluation, et Benacer Boulaajoul, directeur de l’Agence nationale de la sécurité routière.

S.L. (avec MAP)