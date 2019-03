Rabat: un adjoint du maire visé par de lourdes accusations

Depuis belle lurette, la mairie de Rabat est connue par ses scandales et ses esclandres qui se succèdent et se ressemblent. Cela va de malversations immobilières, aux sextapes ayant compromis deux élus, en passant par des bagarres de rue entre conseillers et par corruption et abus de confiance.

Le dernier scandale implique l’un des adjoints du maire PJDiste, Mohamed Sadiki. Sans citer son nom, le quotidien Al Massae de ce lundi, écrit qu’il est dans le collimateur de la police judiciaire dans une affaires de transactions douteuses.

Le journal ajoute qu’un conseiller a été convoqué et auditionné par la police judiciaire concernant cette nouvelle affaire de scandale financier qui entache, encore une fois, la mairie de la capitale. Convocation et audition faisant suite à la plainte déposée, auprès du parquet général, par une institution œuvrant dans le domaine des droits de l’Homme.

D’autres personnes seront également entendues dans ce dossier de concessions de transactions selon le principe injuste de clientélisme et d’appartenance partisane, précise Al Massae.

Larbi Alaoui