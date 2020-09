Rabat: trois nouvelles nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi à Rabat, a approuvé trois propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique -département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique-, le Conseil a approuvé la nomination de Taoufik Essaid au poste de doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger -Université Abdelmalek Essaâdi à Tétouan, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, lors d’un point de presse à l’issue de ce Conseil.

Le Conseil a également approuvé la nomination de Mohamed Chadi au poste de doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammédia -Université Hassan II à Casablanca, a ajouté Amzazi.

S’agissant du ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement – département de l’énergie et des mines, le porte-parole a fait savoir que Abdelali Lefdaoui a été nommé directeur des Mines et des hydrocarbures.

M.S. (avec MAP)