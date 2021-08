Rabat: quatre projets de décret relatifs aux nominations aux hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni lundi à Rabat par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a adopté quatre projets de décret relatifs aux nominations aux hautes fonctions au sein des collectivités territoriales et leurs groupements.

Selon un communiqué publié à l’issue du Conseil, il s’agit du décret N°2.21.578 relatif aux nominations aux hautes fonctions dans les administrations des régions et aux salaires et indemnités y afférents, du décret N° 2.21.579 portant sur les nominations aux hautes fonctions dans les administrations des préfectures et provinces et les salaires et indemnités y afférents, du décret N° 2.21.580 relatif aux nominations aux hautes fonctions dans les administrations des communes et des arrondissements et aux salaires et indemnités y afférents, et du décret N° 2.21.581 ayant trait aux nominations aux hautes fonctions dans les administrations des institutions de coopération entre les communes et les groupements des collectivités territoriales et aux salaires et indemnités y afférents.

Ces projets de décret s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions relatives aux ressources humaines des collectivités territoriales et de leurs groupements, des principes, normes et modalités de nomination qui y figurent, ainsi que des salaires et indemnités qui y sont associés, afin d’attirer les compétences travaillant dans les secteurs public et privé, dont les collectivités territoriales ont grand besoin au regard de la diversité et de l’importance des tâches dont elles sont en charge, a ajouté le communiqué.

Les critères de nomination à ces postes sont basés sur les principes de mérite et d’égalité des chances, en tenant compte de l’approche genre. De même, les procédures de nomination se basent également sur les principes de compétitivité en ouvrant la porte des candidatures pour ces postes aux compétences scientifiques, administratives et professionnelles, en plus de l’adoption d’un système d’incitations financières afin d’encourager les compétences à accéder à ces postes, a conclu la même source.