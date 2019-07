Rabat: nouvelle nomination à une haute fonction

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé une proposition de nomination à une haute fonction, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Il s’agit de la nomination de Moulay Abdellah Zoubir Idrissi au poste de directeur de l’électricité au ministère de l’Energie, des mines et du développement durable – département de l’Energie et des mines, a précisé El Khalfi lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil.

Par ailleurs, le conseil de gouvernement, réuni jeudi, a adopté le projet de décret n° 2.19.591 modifiant le décret n°2.14.867 du 21 septembre 2015 relatif à la Commission nationale de la commande publique, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Présenté par le Secrétaire général du gouvernement, ce projet de décret a pour but de modifier les dispositions du premier alinéa de l’article 40 du décret précité ainsi que l’article 41, pour que le président de la Commission nationale de la commande publique profite d’une indemnité de fonction et des frais de déplacement à l’intérieur et à l’extérieur du Royaume, et ce à l’instar du rapporteur général et des chefs des unités, a précisé M. El Khalfi lors d’un point de presse à l’issue de cette réunion.

Le montant de cette indemnité et de ces frais et les modalités de leur attribution seront fixés par un décret, a-t-il expliqué, ajoutant que le statut du président de la commission est déterminé par un décret.

S.L. (avec MAP)