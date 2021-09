Rabat: Les nominations à de hautes fonctions approuvées ce lundi

Le Conseil de gouvernement, réuni lundi à Rabat par visioconférence, sous la présidence du Chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau de la présidence du gouvernement, M. Mohamed Abdessamih, a été nommé directeur de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Analphabétisme, indique un communiqué publié à l’issue de la réunion du Conseil.

Au ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, MM. El Hassan Hida et Abdenasser Lahnaoui ont été nommés directeurs respectivement de l’Agence urbaine de Fès et de l’Agence urbaine de Larache-Ouazzane.