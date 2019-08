Rabat: le message d’El Othmani à la jeunesse

Le Chef du Gouvernement, Saâd Dine El Othmani a déclaré, samedi à Rabat, aspirer à ce que le gouvernement parallèle des jeunes devienne un nouvel acteur qui contribue à la dynamisation de la scène politique nationale.

Selon un communiqué du Département du Chef du Gouvernement, El Othmani a appelé les membres du gouvernement parallèle des jeunes à s’armer de l’espoir en ce qu’il est un esprit et une culture qui doivent être promus dans les programmes d’éducation et dans les médias, faisant part de sa disposition à examiner et interagir avec les propositions de ce gouvernement parallèle. “Nous vous voulons des acteurs nouveaux qui sèment une dynamique sur la scène politique nationale”, a-t-il insisté lors d’une rencontre avec les membres de cette organisation.

A cette occasion, le Chef du Gouvernement a salué l’action et les propositions présentées par les membres du gouvernement parallèle, qui est une initiative associative de la jeunesse, y voyant le début d’un processus de coopération, de concertation et d’échange des points de vue.

Othmani a affirmé que son gouvernement fait de l’écoute et de l’action un principe, conscient en cela de l’importance de l’échange et du partager des bonnes idées, soulignant la place de choix qu’occupe la jeunesse au sein de la société et parmi les préoccupations du Gouvernement.

Par ailleurs, le Chef du Gouvernement a mis en avant l’importance d’assumer les problèmes et les défis, qui nécessitent la mobilisation de toutes les parties prenantes et la tenue d’un discours franc et réaliste, rappelant le dernier discours Royal à l’occasion de la fête du Trône qui souligné nombre de réalisations accomplies.

Othmani a, d’autre part, averti contre “les campagnes de dénigrement des réalisations engrangées par le Maroc”. “Nous devons défendre notre pays et éviter le sentiment le mépris. Nous devons être fiers des nombreuses réalisations accomplies, au lieu d’adhérer au dénigrement et au découragement”, a-t-il dit.

A cet égard, le Chef du gouvernement a fait observer que le Maroc a accompli plusieurs réalisations en matière d’investissements, notamment en Afrique, et d’amélioration du classement du Doing Business, ce qui témoigne des efforts déployés, sans pour autant négliger “les lacunes que nous cherchons à surmonter en assurant la convergence des politiques publiques et leur cohérence pour éviter le gaspillage des budgets et des efforts.”

