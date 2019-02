Rabat: le menu du prochain Conseil de gouvernement

Un Conseil de gouvernement se tiendra, jeudi, sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Au début de ses travaux, le Conseil suivra un exposé du ministre délégué chargé de la réforme de l’administration et de la fonction publique sur les résultats des travaux de la Commission nationale de lutte contre la corruption, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Le Conseil examinera ensuite trois projets de loi, le premier relatif à la création de la zone franche d’exportation “Logintek Settat”, le deuxième modifiant et complétant le projet de loi relatif à la création de la zone franche d’exportation “Betoya” et le troisième relatif au soutien de la presse, de l’édition et de l’imprimerie, selon la même source.

L’ordre du jour comprend également l’examen de l’accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, signé le 21 mars 2018 à Kigali, la capitale du Rwanda, ainsi que le projet de loi portant adoption dudit accord.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.