Rabat: le gouvernement va examiner trois projets de décret

Un Conseil de gouvernement se tiendra jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Saâd Dine El Othmani.

Au début de ses travaux, le Conseil suivra un exposé du ministre de la Jeunesse et des sports autour de la politique intégrée des jeunes, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement.

Le Conseil examinera par la suite trois projets de décret, le premier relatif à la qualité et à la sécurité sanitaire de certaines boissons commercialisées et le deuxième modifiant le décret relatif à la création de primes sur les travaux spéciaux et la qualification au profit de certains fonctionnaires de la météorologie nationale, alors que le troisième décret fixe les modalités pour bénéficier de l’autorisation de tournage pour son propre compte relative à la production audiovisuelle destinée au service de la presse électronique, selon la même source.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

S.L. (avec MAP)