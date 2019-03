Rabat: la majorité a tranché pour le dossier des enseignants contractuels

L’ordre du jour de la réunion des six partis politiques composant la majorité gouvernementale, hier mercredi, concernait l’épineux dossier des enseignants contractuels des académies régionales du ministère de tutelle (AREF) et ses conséquences.

Rappelons qu’il s’agit du Parti de la Justice et du Développement (PJD), du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), du Rassemblement national des indépendants (RNI), du Mouvement populaire (MP), de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et de l’Union constitutionnelle (UC).

Et tous ont mis en exergue l’approche adoptée par l’Exécutif dans ce dossier. Laquelle approche, selon les six, privilégie l’écoute, le dialogue, la communication, le fait d’assumer des responsabilités, ainsi que l’interaction. Et ce, concernant les revendications des enseignants contractuels en vue de l’amélioration de leur situation professionnelle.

Dans un communiqué, dont Le Site info détient copie, les six partis précités approuvent à leur juste valeur les efforts consentis par le gouvernement et les amendements nécessaires prévus concernant le statut particuliers des enseignants des académies régionales. Celles-ci font partie intégrante des établissements scolaires publics, ayant le statut de personnes morales, la gestion de leurs ressources humaines et leur autonomie budgétaire, rappelle le communiqué.

La majorité gouvernementale souligne aussi l’importance stratégique pour le pays dans l’adoption de la Régionalisation avancée. Et cela concerne aussi, de bien entendu, le processus de déconcentration et de décentralisation au sein du secteur de l’Education nationale.

Il est donc impératif, dans le cadre de l’égalité des chances et d’une meilleure justice sociale, de doter le monde rural et les régions reculées des ressources humaines nécessaires. Et pour les six partis de la majorité, ce choix stratégique doit concerner d’autres secteurs, outre celui de l’enseignement, car le manque de ressources humaines se fait cruellement ressentir dans plusieurs régions aux quatre coins du Royaume.

Larbi Alaoui